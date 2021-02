KRALENDIJK – Politie, KMar en de Douane heeft gisteren tussen 17.30 en 19.30 uur een grootscheepse verkeerscontrole op de Kaya Ir. R. Statius gehouden.

Het team heeft 121 bestuurders van voertuigen gecontroleerd op het bezit van een geldend rijbewijs, verzekering, kentekenplaat, verdovende middelen en vuurwapens. Er zijn 10 proces-verbalen uitgeschreven voor bovengenoemde feiten en er is een scooter en een hoeveelheid verdovende middelen in beslag genomen. De scooter is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Na afronding van de actie heeft de politie en de KMar een extra controle ronde verricht in de omgeving. Hier is een motorfiets met verlengde achteras aangetroffen. Deze is in beslag genomen gezien het vermoeden bestond dat de motorfiets in de bosjes verborgen was om de controle te ontwijken.

In de latere avonduren kwam de eigenaar naar het politiebureau en bevestigde dat hij de motorfiets had verborgen omdat hij op dat moment geen rijbewijs en verzekering kon tonen. De motorfiets is in beslag gebleven voor verder onderzoek.