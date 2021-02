2 Gedeeld

Sentro Hubentut i Famia oftewel Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Bonaire is een inloopcentrum waar ouders, jongeren en professionals terecht kunnen voor advies en hulp bij gezond opgroeien en opvoeden van jeugd van 0-19 jaar. Dit bestaat uit vier, aan elkaar verbonden uitvoeringseenheden: Jeugdgezondheidszorg (JGZ); Preventie & Opvoedingsondersteuning; Eerstelijns Jeugd- en Gezinszorg en Veldcoördinatie Kinderopvang.



Op Bonaire heeft JGZ een unieke positie. Zij maakt deel uit van het CJG en werkt nauw samen met diverse eenheden van het sociaal domein. Dit versterkt haar mogelijkheden bij vroeg signalering, preventie, voorzorg en de integrale dienstverlening van het CJG. In haar rol van vroege herkenning van risicovolle opvoedingssituaties en het bespreekbaar maken daarvan, heeft het team het signalering- en interventieprogramma Stevig Ouderschap omarmd (zie: www.ncj.nl).

De afdeling staat voor een doorontwikkeling van het consultatiebureau (voor 0-4-jarigen) naar schoolgezondheidszorg (4-12-jarigen), organisatie van het kind volgsysteem en adolescentenzorg. In deze doorontwikkeling dient het beter zichtbaar te worden in de keten. Voorts is het beleidsmatig verbonden aan de afdeling Publieke Gezondheid van de Dienst Samenleving en Zorg, waar het actief in het beleid participeert.

Voor deze afdeling zoeken we een:

Full Time Verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

Je bent multifunctioneel inzetbaar in een klein en enthousiast team. Samen heb je een cruciale rol in de bewaking van de gezondheidssituatie, het volgen van de groei en de ontwikkeling van het kind, de uitvoering van het vaccinatieprogramma als ook in de vroeg signalering en preventie. Je doet dit in huisbezoeken, op het consultatiebureau en met schoolbezoeken. Voorts verricht je administratieve werkzaamheden (o.a. het digitaal kind dossier).

Het profiel van jouw takenpakket is onder andere:

Zelfstandig en samen met anderen binnen en buiten de eigen sector werken met kinderen en jongeren en hun ouders. Een pré is het kunnen werken in complexe situaties van langdurige achterstand, verwaarlozing en schaamtecultuur;

Je voert transparant gesprekken met kinderen, hun ouders en eventueel school waarin je hen adviseert over gezondheid, leefstijl, opvoeding en veiligheid. Je bent goed in het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen; individueel of in gezinsverband;

Op effectieve wijze preventieve voorlichting geven (evt. in groepsverband), goede overdrachten verzorgen en zo nodig kortdurende begeleiding bieden;

Je maakt de JGZ-bijdrage in het jeugdhulpdomein zichtbaar en participeert in medisch en sociaal overleg. Ook waar dit betrekking heeft op huiselijk geweld;

Als jeugdverpleegkundige denk je actief mee over de ontwikkeling van jeugdgezondheidszorg.

Functie-eisen:

Een afgeronde opleiding HBO-V of HBO-opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg met een geldige BIG-registratie. De post-HBO opleiding Sociale Verpleegkunde is een pré;

Kennis en ervaring met diverse preventievormen (zo mogelijk in verschillende culturen en via sociale media);

Goede beheersing van verschillende gespreks- en taxatietechnieken. Een extra voordeel is het beschikken over vaardigheden van risicotaxatie in multiculturele situaties;

Goede analyses en rapportages kunnen opstellen;

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments en Nederlands. Vaardigheid in het Spaans en Engels is een extra aanbeveling;

Effectief doorverwijzen en adviseren;

Voorts ben je in het bezit van een rijbewijs B.

We bieden een boeiende functie in een dynamische omgeving. Het aanvangssalaris is schaal 10, trede 1 per maand bij een 40-urige werkweek. Een parttime werkverband is bespreekbaar.

Voor verdere informatie over de functie kunt u zich wenden tot de verpleegkundige coördinator Carrola Leonora, tel. 717- 7300. Jouw schriftelijke sollicitatie met CV kunt u voor 3 maart a.s. mailen naar [email protected] ten name van de directeur van het CJG, dhr. C. Palm, Kaya Princes Marie 7.