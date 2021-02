KRALENDIJK – Volgens een woordvoerder van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man in het centrum van Kralendijk niet alleen beroofd, maar ook zwaar mishandeld.

De man werd aangevallen door vier overvallers en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. De politie heeft ondertussen drie verdachten aangehouden: de 18-jarige D.B., de 33-jarige C.S. en de 22-jarige M.S. De zaak wordt nog onderzocht.

De politie vraagt getuigen contact op te nemen met de politie. Je kunt bellen met telefoon 715-8000 of via de anonieme tiplijn: 717-7251.