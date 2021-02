2 Gedeeld



Zaterdag 13 februari: Het is half bewolkt met een kans op een bui of twee. Er staat ook een matige tot harde wind uit het oosten. De verwachte minimum temperatuur zal rond de 24 graden Celsius zijn en de maximum temperatuur zal rond de 30 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit het oosten komen en zal matig tot hard zijn (18-23 knopen met uitschieters tot 28 knopen). De wind zal in de loop van de dag toenemen.



Zondag 14 februari: Het is half bewolkt met een kans op een bui. Er staat nog steeds een matige tot harde wind uit het oosten maar minder hard. De verwachte minimum temperatuur zal rond de 24 graden Celsius zijn en de maximum temperatuur zal rond de 30 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit het oosten komen en zal matig tot hard zijn (16-21 knopen met uitschieters tot 24 knopen).



Meer over het weer lees je op de facebook pagina van Caribbean Weather Center