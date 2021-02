Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

De afdeling Radiologie bestaat uit een klein dynamsch team. We beschikken over verschillende modaliteiten: echo, mammo, bucky, CT en doorlichting op de operatiekamer. We draaien oproepdiensten en doen trauma opvang.

Wij zijn op korte termijn en doorlopend op zoek naar:

Radiodiagnostisch laborant

Dit ga je doen

Je maakt onderzoekruimten gereed (zoals apparatuur, middelen en materialen).

Je bereidt onderzoek bij patiënt voor.

Geeft vanuit het vakgebied voorlichting, instructie en advies aan patiënten.

Verricht meer complexe radiodiagnostische onderzoeken.

Verricht diverse routinematige radiodiagnostische onderzoeken.

Assisteert bij onderzoek/behandeling.

Bewerkt beeldmateriaal.

Beheer en kwaliteitsverbetering.

Dit bieden we je

Een fijne relaxte werksfeer in een klein team met een zonnige werkomgeving. De lijnen met andere disciplines zijn zeer kort.

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, overwerkvergoeding en pensioenopbouw.

De functie van radiodiagnostisch laborant is ingedeeld in functiegroep 45 met een salaris van minimaal $ 2.693, – en maximaal $ 3.643, – bruto per maand op basis van 40 per week.

Spreek je geen Papiaments, dan kan je via ons gratis Papiaments cursussen volgen.

Woon je niet op Bonaire, dan vergoeden wij de tickets en verhuizing. Voor de eerste twee maanden krijg je een door Fundashon Mariadal aangewezen accommodatie.

Dit neem je mee

Een afgeronde opleiding radiodiagnostisch laborant (MBRT/MBB’er of vergelijkbaar), aangevuld met scholing en ervaring met de betreffende apparatuur is vereist voor het uitvoeren van de functie.

Daarnaast is relevante werkervaring vereist.

Je houdt je vakkennis wordt op peil.

En ook belangrijk

Je bent bereid diensten te draaien.

Je staat open voor de Caribische cultuur op een klein eiland. Je stelt je ook in je vrije tijd professioneel op ten opzichte van je cliënten/patiënten.

Je bent flexibel en laat je niet makkelijk uit het veld slaan. Je kunt creatief denken in een omgeving waar veel kennis, ervaring en kunde is.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kun je onze website bezoeken: www.Fundashonmariadal.com of stuur een e-mail: [email protected].

Solliciteren

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s te sturen aan het e-mailadres: [email protected]