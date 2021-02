De foto die deze week op social media verscheen | Fotocredit Facebook Katja Schuurman

Katja Schuurman is op Bonaire en werkt aan een nieuwe film. Ook Joke Bruijs, die op Bonaire woont, werkt mee aan de film.

Op Bonaire was dit al langere tijd een goed bewaard geheim, maar nu is dit uitgelekt in de pers. Dit omdat Schuurman op Instagram deed voorkomen alsof ze in Nederland is in de kou.

Katja’s verblijf op Bonaire wordt besproken in de nieuwste podcast van Shownieuws. Op Instagram doet Katja alsof ze in het koude Nederland is. “Lekker krullen voor de open haard”, plaatste de presentatrice nog afgelopen zondag.

Haar management laat weten aan de zender: “Het klopt dat Katja daar aan het werk is. We posten niets omdat er afspraken zijn gemaakt met de filmproducent en die wil je niet in de weg zitten. Daarnaast wil je in deze tijd natuurlijk het reizen naar het buitenland niet promoten. Uiteraard verlopen de opnames helemaal veilig en is iedereen getest.”