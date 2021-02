Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

De afdeling verloskunde is verantwoordelijk voor de pré-, ante- en postnatale zorg. We werken met een geïntegreerde eerste en tweede lijn. Per jaar zijn er ongeveer 280 inschrijvingen en zo’n 240 bevallingen. In geval van derdelijns zorg worden cliënten uitgevlogen naar omringende (ei)landen.

Wij zijn op vanaf juni van dit jaar en doorlopend op zoek naar een:

Klinisch Verloskundige

Dit ga je doen

Verrichten van prenatale zorg

Zorgverlening bij acute problemen

Leiden partus en pathologische processen

Intensief begeleiden van patiënten/relaties

Kwaliteit, onderzoek en deskundigheidsbevordering

Dit bieden we je

Een fijne relaxte werksfeer in een klein team met een zonnige werkomgeving. De lijnen met andere disciplines zijn zeer kort.

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, overwerkvergoeding en pensioenopbouw.

De functie van verloskundige is ingedeeld in functiegroep 60 met een salaris van minimaal $3823,- en maximaal $5561,- bruto per maand op basis van 40 per week.

Spreek je geen Papiaments, dan kan je via ons gratis Papiaments cursussen volgen.

Woon je niet op Bonaire, dan kennen wij een vergoeding voor de tickets en verhuizing. Voor de eerste twee maanden krijg je een door Fundashon Mariadal aangewezen accommodatie.

De mogelijkheid om mee te vliegen met de air ambulance bij een contract van minimaal 1 jaar.

Dit neem je mee

Je hebt een afgeronde opleiding tot verloskundige en bent BIG geregistreerd.

Je hebt ervaring in zowel de 1e als in de 2e/3e lijn (minimaal 2 jaar klinisch).

Je bent minimaal zes tot twaalf maanden beschikbaar.

Je hebt een (basis) echodiploma met in het afgelopen half jaar ervaring (Crl, biometrie, AFI, PI, cervixlengtemeting en placentalokalisatie).

En ook belangrijk

Je bent bereid 24-uurs diensten te draaien.

Je bent nauwkeurig en volledig in je verslaglegging.

Je staat open voor de Caribische cultuur op een klein eiland. Je stelt je ook in je vrije tijd professioneel op ten opzichte van je cliënten/patiënten.

Je bent flexibel en laat je niet makkelijk uit het veld slaan. Je kunt creatief denken in een omgeving waar veel kennis, ervaring en kunde is, maar niet altijd alle apparatuur/medicatie voor handen is.

Je hebt kennis en kunde van de meest voorkomende calamiteiten en kan de procedure zelfstandig opstarten.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kun je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com of e-mail met [email protected]

Solliciteren

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s te sturen aan het e-mailadres: [email protected]