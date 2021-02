3 Gedeeld

KRALENDIJK – Op 11 februari 2021 is het aantal actieve gevallen iets gestegen. Er zijn 7 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire.

Van de 7 actieve gevallen is 1 persoon een bezoeker van het eiland. Er zijn 20 personen getest en van 3 personen is het resultaat positief. Op dit moment is er nog 1 persoon opgenomen in het ziekenhuis.