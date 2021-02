In de foto (v.l.n.r.): Shandery Rosalina, Leentje Regalis, Marielle Olaya Romero – van Overmeeren, Simone Welvaarts, Franka Locadia en Rianne Hekking.

KRALENDIJK – Mental Health Caribbean heeft een praktijk opgezet voor kinderen en volwassene op Bonaire die kampen met lichte tot matige psychische klachten. Het gaat om klachten als stress, slaapproblemen, angst of somberheid. MHC deed dit in opdracht van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland.

De praktijk heeft de naam Resilensia gekregen. Resilensia staat voor ‘veerkracht’ en past bij het doel van de behandeling: de cliënt in zijn/haar kracht zetten. De psychologie praktijk is gevestigd op de Kaya P. (Pedro) Silié in Kralendijk en ontvangt ook cliënten op locatie Bon Bida in Hato.

Praktijk Resilensia bestaat uit een team van behandelaren met inhoudelijk aansturing door gz-psycholoog/orthopedagoog, Rianne Hekking.

“Zoals de bekende leus gaat: ‘You can’t stop the waves, but you can learn how to surf’. De golven staan voor stress, emoties of verandering gedurende je leven. Ze komen en gaan, maar het is mogelijk om te leren omgaan met deze omstandigheden. Dat is een van de principes die we uitdragen bij Praktijk Resilensia.”,aldus Rianne Hekking, gz-psycholoog/ orthopedagoog.

Cliënten kunnen bij praktijk Resilensia terecht na verwijzing van de huisarts. De behandeling bestaat uit maximaal 8 consulten van 45 minuten, soms aangevuld met hulp via E-health (behandeling via internet).

Mental Health Caribbean verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland.