De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen per dag, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Bonaire

Gisteren is er op Bonaire iemand overleden aan Covid-19. De teller staat nu op vier doden sinds het begin van de coronacrisis.

In totaal meldden zich gisteren elf mensen om een coronatest te ondergaan. Geen van hen is positief bevonden.

Er ligt nog één patiënt in het ziekenhuis. Ook is er één persoon weer genezen.

Drie patiënten op Bonaire hebben een actieve besmetting en zitten in isolatie.

Aruba

Gisteren zijn opnieuw twee mensen overleden aan de gevolgen van corona op Aruba. Eergisteren was dat ook al het geval. Het totaal aantal mensen dat bezweken is aan het virus is nu 66.

Op Aruba zijn gisteren 580 mensen getest, waarbij 47 nieuwe besmettingen aan het licht zijn gekomen. In vier gevallen ging het om toeristen. De testratio op het eiland is derhalve 8,1 procent, een verhoging van 2 procent ten opzichte van zondag.

Op dit moment liggen er nog zestien personen met Covid-19 in het ziekenhuis op Aruba. Vijf van hen liggen op de intensive care. Ook zijn er weer 21 personen hersteld van het virus.

Aruba heeft nu 318 actieve gevallen van Covid-19.

Curaçao

Gisteren is er op Curaçao opnieuw een patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Deze lag in het ziekenhuis op de Intensive Care. Het aantal mensen dat is gestorven aan de gevolgen van Covid-19 op het Curaçao is nu 22.

Er zijn gisteren zeven mensen positief getest. In totaal werden 296 coronatesten afgenomen. Een testratio derhalve van 2,3 procent.

Zes patiënten zijn genezen. Er ligt nog één patiënt in het ziekenhuis, op de intensive care.

Het aantal actieve cases op Curaçao is 53.