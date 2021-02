De voordelen om in deze digitale wereld online i.p.v. offline te kunnen adverteren zijn groot. Denk bijvoorbeeld aan de snelle vindbaarheid van de vacature via de zoekmachines. Je hebt een groter bereik online, geïnteresseerden kunnen d.m.v. een ‘call to action’ direct reageren. En het is een feit dat het aantal internetters blijft groeien. Online je vacature adverteren is over het algemeen ook goedkoper en het aantal bezoekers is te meten. Kortom, in onze ‘online mind’, biedt het dus vele voordelen.

Je bent binnen jouw onderneming op zoek naar een kanjer om jou te mogen ondersteunen. Hoe werf je diegene? Waar zoek jij die juiste match? Is jouw wervingsstrategie succesvol? Het team van Bonaire.nu denkt met haar expertise op dit gebied graag mee.

Bonaire.nu zorgt voor plaatsing van de vacature

Hoe bereik je jouw nieuwe medewerker? Vergroot de vindbaarheid en zichtbaarheid van jouw vacature. Bepaal daarom, waar je de vacature geplaatst wilt hebben. Hieronder een overzicht waar we jouw vacature kunnen plaatsen:

Facebook, Instagram, Twitter

Aruba.nu

Bonaire.nu

Curacao.nu

Bes-Reporter.com

Koninkrijk.nu

Hier vind je welke services wij rondom het product vacatures aanbieden.

Bonaire.nu zorgt voor de herplaatsing van de vacature

Je hebt je vacature door ons laten plaatsen, toch heb je die kanjer nog niet gevonden. Wat wij graag aanbieden is om jouw vacature nogmaals in the spotlight te zetten en opnieuw exposure te geven. Deze herplaatsen wij zowel op onze website(s) en de Social Media.



Wist je dat…herhaling de kracht van reclame is? De kans dat mensen je vacature gaan delen is groter na herhaling.

Heb jij de tekst in de eerste ronde zelf aangeleverd? Wellicht mogen wij deze tweede ronde jouw vacaturetekst dus ‘jouw visitekaartje’ schrijven om meer én de juiste werkzoekenden te prikkelen.

Wil je een vacature plaatsen?

Heb je hulpvragen waarbij wij kunnen ondersteunen met betrekking tot jouw werving en/of suggesties? Mail met: [email protected] t.a.v. Melanie Zandwijk of bel +599 7950152.