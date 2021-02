3 Gedeeld

De zes eilanden van de voormalige Antillen gaan met hun ziekenhuizen samenwerken. Voor dat doel is een speciale coöperatie tussen de ziekenhuisinstellingen op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius opgericht.

De “Dutch Caribbean Hospital Alliance” (DCHA) gaat in coöperatievorm gestalte gaan geven aan het gezamenlijk doel om de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de ziekenhuizen te verminderen.

Maar bovenal om de continuïteit van medisch specialistische zorg te kunnen garanderen in de toekomst en de kwaliteit en beschikbaarheid van medisch specialistische zorg daar waar mogelijk te laten toenemen.

Momenteel bevindt de oprichting van de coöperatie in een zogenaamde ‘kwartiermaker fase’. De bedoeling is dat in de eerste kwartaal van dit jaar het officiële startsein gegeven kan worden voor de ziekenhuiscoöperatie.