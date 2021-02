15 Gedeeld

Op Bonaire is opnieuw een patiënt overleden aan de gevolgen van Corona. De teller staat op vier sinds het begin van de coronacrisis.

In totaal meldden zich vandaag 11 mensen om een coronatest te ondergaan. Geen van hen is positief.

Drie patiënten hebben een actieve besmetting en zitten in isolatie. Eén patiënt mocht vandaag weer naar buiten en is genezen. Er ligt nog één patiënt in het ziekenhuis.

Aruba en Curaçao

Op Aruba zijn vandaag opnieuw twee patiënten overleden, net als gisteren. Het totaal aantal mensen dat bezweken is aan Corona is nu 66.

Op Curaçao overleed vandaag ook een patiënt aan Corona. Die lag al geruime tijd op de Intensive Care van het Curaçao Medical Centre. Op het eiland daar zijn inmiddels 22 mensen overleden aan Covid19.