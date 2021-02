10 Gedeeld

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen per dag, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Bonaire

Op Bonaire zijn gisteren geen personen getest. De cijfers van de afgelopen dagen wijzen uit dat zeventien personen zijn getest, waarvan twee positief. Ook zijn er twee personen hersteld. Daardoor blijft het aantal actieve gevallen gelijk.

Er zijn twee ziekenhuisopnames door COVID-19. Eén persoon ligt nog steeds in het ziekenhuis op Aruba om daar meer specialistische zorg te krijgen.

Op Bonaire zijn nu 5 actieve gevallen van COVID-19. Allen zijn inwoners van Bonaire.

Aruba

Op Aruba zijn gisteren 338 testen uitgevoerd, waarbij er dertien nieuwe besmettingen zijn geconstateerd. In twee gevallen ging het om toeristen.

Ook zijn er gistren weer twee mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hiermee komt het totaal aantal coronadoden op Aruba op 64.

In het ziekenhuis op Aruba liggen nog zeventien personen met Covid-19, waarvan tien op de intensive care. Daarnaast zijn 47 personen weer hersteld.

Op dit moment heeft Aruba 293 actieve cases.

Curaçao

Op Curaçao zijn er gisteren geen nieuwe besmettingen geregistreerd. In totaal werden er slechts 26 testen uitgevoerd.

Vier mensen zijn genezen. Er liggen nog altijd twee patiënten in het ziekenhuis, beiden op de intensive care.

Het aantal actieve cases op Curaçao is 53.