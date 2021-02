Bij FG Rent Bonaire, vind je huurauto’s die zich onderscheiden van de huurauto’s die je over het algemeen tegen komt op Bonaire. FG Car Rent heeft een vloot met luxe auto’s.

Natuurlijk verhuren ze ook pick-up’s waarmee je met het grootste gemak alle duikstekken kunt bereiken. Alle auto’s zijn voorzien van automatische transmissie. Wil je in stijl rijden of ben je op zoek naar iets stoers? FG Rent Bonaire heeft het allemaal.

De auto’s

Jeep Wrangler

Verken het eiland met een stoere Jeep Wrangler. Deze krachtpatser heeft plek voor 5 avonturiers en is vierwiel aangedreven. De Jeep leent zich uitstekend om op één van de vele off-road trails te rijden. Geniet van de natuur van Bonaire, met deze Wrangler Jeep kom je gemakkelijk op de meest afgelegen plekken van het eiland.

5 zitplaatsen

4 deurs

Automatische transmissie

Vierwiel aangedreven

Airconditioning

Radio

Ford Mustang

Ben je niet zo van de natuur, of heb je alle off road paden en wegen al gezien? Kies dan voor de stijlvolle Ford Mustang. Cruise in stijl over de boulevard met het dak geopend. Voel de wind, ruik de zee, in deze auto beleef je Bonaire op z’n best! Mochten er wolken aan de lucht verschijnen, met één druk op de knop gaat het dak weer dicht. Welke kies jij? Elegant wit, opvallend geel of sportief rood?

2 zitplaatsen

Automatische transmissie

Open dak

Airconditioning

Radio

Mercedes Metris Van

De Mercedes Metris Van is zeer geschikt voor een grotere familie of kleine groep. Deze luxe Mercedes bus is ruim en heeft grote ramen rondom, alle passagiers kunnen naar hartenlust uit het raam turen en genieten van al het moois dat voorbij komt. Begin je met een rondje zuid, noord of ga je meteen op weg voor een complete eiland tour?

7 zitplaatsen

5 deurs

Automatische transmissie

Vierwiel aangedreven

Airconditioning

Radio

Nissan Frontier

De meest gehuurde auto op Bonaire is de pick-up. Maar deze stoere pick-up is niet alleen populair onder de duikers, wat dacht je van een sunset op het strand zittend op de klep van de pick-up? Een koelbox met hapjes en drankjes achter in de bak, romantischer en makkelijker kan bijna niet. De Nissan Frontier is perfect voor een duikvakantie. Ook in het Washington Slagbaai park kun je op verkenning gaan met deze Nissan Frontier!

5 zitplaatsen

4 deurs

Automatische transmissie

Vierwiel aangedreven

Airconditioning

Radio

FG Bonaire biedt op aanvraag speciale tarieven voor 7 dagen of meer. Verblijf je 1 maand of langer op Bonaire, vraag dan een offerte aan voor een speciaal tarief. FG Car Rent haalt en brengt jouw gehuurde auto op elke gewenste plek.

Contact

FG Company B.V. Abraham Blvd 106

+599 7860313 or +599 7850161

[email protected]