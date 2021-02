Archieffoto van de eerste vlucht van American Airlines in 2018 | Foto: BES-Reporter.

KRALENDIJK – Uit een onderzoek dat de Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA) uitvoerde onder haar leden, blijkt een alarmerend omzetverlies ten opzichte van 2019.

De enquête, waaraan ongeveer een derde van de leden deelnam, laat een gemiddeld omzetverlies zien van 61% in 2020 vergeleken met 2019. Er zijn verschillende uitschieters naar zowel boven, als beneden, variërend van 20% tot 90% omzetverlies.

Dat het omzetverlies niet nog groter uitviel dan de genoemde 61%, wordt volgens BONHATA veroorzaakt door het feit dat januari, februari en maart 2020 relatief goede maanden waren. Het omzetverlies vanaf april 2020 viel gemiddeld hoger uit.

Europees

Uit het onderzoek blijkt dat degenen die minder omzetverlies leden, veelal ondernemers zijn die zich vooral op de Europese markt richten. Door de voortgezette KLM- en TUI-vluchten konden zij nog enige omzet genereren.

Een omzetverlies van 90% wordt vooral gezien bij ondernemers die afhankelijk zijn van de Amerikaanse markt. Enkele van deze ondernemers openden pas in oktober / november hun deuren, in de hoop dat de Amerikaanse toeristen half december, de start van ons hoogseizoen, het eiland weer zouden kunnen bezoeken.

Helaas moesten zowel ondernemers als bezoekers het nodige geduld betrachten, want pas op 15 januari 2021 werd bekend gemaakt dat het vliegverbod werd opgeheven. Na deze aankondiging was er een lichte stijging van het aantal boekingen vanuit de Amerikaanse markt.

Nieuwe daling

Na de aankondiging van de strengere reisvoorwaarden voor de Amerikanen en Canadezen was er echter weer een onmiddellijke daling van het aantal boekingen waarneembaar.

8% van de deelnemende leden zegt dat ze hun bedrijf moesten sluiten of gesloten houden, totdat bezoekers uit de VS en Canada weer naar binnen mogen. Ongeveer 5% van de respondenten geeft aan dat een faillisement van het bedrijf waarschijnlijk is als de bezoekers uit Amerika en Canada nog langer wegblijven.