23 Gedeeld

Foto: Kenny Ranking

Fundashon Plataforma Kultural op Bonaire en het Rotterdamse Rewriters010 (het street art-platform van Hiphop in je Smoel) hebben al vaker samengewerkt op het gebied van cultuureducatie en culturele uitwisseling. In 2020 resulteerde dit in de start van Street Colors Bonaire, een heus street art-project voor het eiland dat de lokale cultuur een boost geeft.

In het kader hiervan wordt gebruikgemaakt van de vakkennis en expertise van kunstenaars uit Rotterdam, die naar Bonaire gaan om deze te delen met zowel jongeren als aankomende kunstenaars daar. In november was het de beurt aan de Italiaanse Edoardo ‘Dodici’ Trionfera en

sinds een week is de Rotterdamse kunstenaar Tymon de Laat actief met het geven van workshops en het realiseren van kunstwerken op Bonaire. “Voor mij is het een mooi experiment om te spelen met delen van de identiteit van Bonaire”, zo laat De Laat weten bij het maken van zijn eerste muurschildering op het eiland. En ook het geven van zijn eerste workshop aan de lokale jeugd is bevallen: “Heel erg leuk, en de kinderen werken ontzettend hard!”

Tymon’s voornaamste motivatie om naar Bonaire te komen is om een culturele stimulans te mogen geven aan jongeren die misschien het vak kunstenaar nog niet zien als een haalbaar doel. Dat het dat wel is, bewijst hij zelf. Immers met meer dan 17.000 volgers op Instagram is Tymon zeker geen kleine naam in de street art scene. Zijn specialisatie is grote, gekleurde portretten die hij gedetailleerd met spuitbus opbouwt. De personen die hij afbeeldt zijn meestal mensen die hij tegenkwam tijdens zijn reizen door Zuid- en Midden Amerika. Zijn liefde voor reizen is een ander aspect dat voor hem de trip naar Bonaire interessant maakte. “Ik ontdek graag hoe andere landen en gemeenschappen tegen het leven aan kijken. Dat lukt niet met een korte vakantie, maar met een verblijf van 5 weken kom ik een heel eind.” Tymon is tot 28 februari op Bonaire.

Street Colors Bonaire wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 21, Fonds voor Cultuurparticipatie en Openbaar Lichaam Bonaire.

Het project is te volgen via instagram: streetcolorsbonaire en tymondelaat.

Madre Tierra door kunstenaar Tymon de Laat

Meer info over het project:

www.streetcolorsbonaire.com

www.hofikultural.com

www.melikepainting.com