7 Gedeeld

Harry de Winter (1949) is een autodidact die al decennialang kunst maakt vóór zijn eerste galeriedebuut in 2018. Sinds 1977 werd hij bekend in Nederland als TV- en filmproducent en programmamaker/presentator en kreeg als producent wereldwijde erkenning.

Geïntrigeerd door de huidige politieke en sociale thema’s creëert de Winter driedimensionale collages geïnspireerd op de ‘Pop Art’, ‘Arte Povera’ en ‘Ready Made Art’-kunstbewegingen. Voor zijn diorama’s gebruikt hij objecten die hij op zijn reizen koopt of vindt op brocantes, rommelmarkten of zoals op Bonaire, op het strand. De Winters composities confronteren de kijker met hedendaagse thema’s verpakt met stilistische humor.

Openingstijden en contact

Everything but Lola reads like a magazine, interesting as a gallery, sells everything except for dog Lola

De expositie van Harry de Winter is te bezoeken bij Everything but Lola van maandag tot en met zaterdag als de voordeur open staat. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via: [email protected] of bel met +599 786 3971

www.everythingbutlola.com