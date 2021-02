5 Gedeeld

Het stroomverbruik in huis kan een flinke kostenpost zijn. Minder stroom gebruiken, betekent een lagere energierekening. Energie besparen is makkelijk, als u weet waarop u moet letten.

Om meer inzicht te krijgen in het energiegebruik in Bonairiaanse huishoudens houdt de Nederlandse NGO Milieu Centraal een onderzoek onder de inwoners van Bonaire. Dit doet zij samen met het Openbaar Lichaam en consumentenorganisatie Unkobon. Met dit onderzoek wil Milieu Centraal praktische tips ontwikkelen om u te helpen kosten te besparen op uw energierekening. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter inzicht dit geeft in het energieverbruik op Bonaire en de mogelijkheden om hier op te besparen.

Het onderzoek is op 1 februari van start gegaan en loopt t/m 14 februari. Doet u mee? Onder de deelnemers worden 5 led-lampen verloot. Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.

Klik op deze knop om de vragenlijst te starten:

Papiamentu:

Enkuesta en torno uzo di koriente na kasnan aki na Boneiru

Uzo di koriente na kas por resultá den un gastu haltu na final di luna. Menos uzo di koriente mas abou e kuenta di koriente. Ekonómisá riba koriente ta fasil, basta bo sa ku kiko bo tin tene kuenta.

Pa por haña un mihó bista den uzo di koriente na kasnan aki na Boneiru e kompania hulandes NGO Milieu Centraal ta bai tene un enkuesta bou di e habitantenan di Boneiru. E kompania aki ta hasi esaki huntu ku Entidat Publiko di Boneiru y Unkobon. For di resultado di e enkuesta aki Milieu Centraal kier krea algun tép pa yuda e konsumidó ekonómisá riba su uzo di koriente. Mas hende partisipá na e enkuesta aki mas mihó bista lo haña den uzo di koriente aki na Boneiru y asina tambe haña e posibilidatnan pa ekonómisá riba esaki.

E enkuesta lo inisiá dia 1 di febrüari y lo terminá 14 di febrüari. Lo rifa 5 pera di led bou di e partisipantenan. Lo no tumábo mas ku 10 minüt pa yena e lista di pregunta.

Bo partisipashon na e enkuesta aki lo ta altamente rekomendá y apresiá.

Pa yega na e “link” di e lista di pregunta primi