KRALENDIJK – Als onderdeel van het ‘Ban pa Kambio’ project, hebben vorige week drie gedetineerden een Mbo-1 diploma behaald binnen de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN).

In totaal hebben nu negen gedetineerden een Mbo-examen afgelegd. Al deze personen hebben de opleiding met succes afgerond.

Gedetineerden kunnen, als zij in aanmerking komen, deelnemen aan een Mbo-opleiding. Er worden binnen de JICN drie verschillende Mbo-opleidingen aangeboden: groen (tuinbouw), bouw (arbeid) en horeca (keuken).

De opleidingen zijn het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de JICN en Fundashon Forma. Binnen een team met onder andere een casemanager, wordt bepaald welke opleiding het best bij de gedetineerde past. Inmiddels hebben vier personen het horeca diploma behaald, drie slaagden voor het examen in de bouw en twee personen behaalde een diploma in het kader groen.

Een interne stage, een aantal theorie-examens en een praktische toets zijn onderdeel van iedere opleiding. Afgelopen jaar hebben negen personen het eindexamen met succes afgerond, waarbij ze hebben laten zien wat ze in de opleiding geleerd hebben. De examens zijn binnen de inrichting onder begeleiding van externe examinatoren en een leermeester afgenomen.

Het volgen van een opleiding is een belangrijk onderdeel van het re-integratie traject. Het biedt gedetineerden de mogelijkheid tot een zinvolle detentie en biedt extra kansen op de arbeidsmarkt na vrijlating, wat het risico op recidive vermindert. Zo hebben een aantal ex-gedetineerden inmiddels al een baan gevonden buiten de inrichting.