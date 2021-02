6 Gedeeld

KRALENDIJK – Gedeputeerde Hennyson Thielman voert een spreekuur in voor de Bonairiaanse gemeenschap. De gedeputeerde van onder andere economische ontwikkeling, maakt tijd voor iedereen die iets wil van de overheid. Op deze manier blijft de gedeputeerde op de hoogte van wat er in de samenleving gebeurt en helpt hij de bewoners die met de overheid te maken hebben.

Tijdens het spreekuur is de gedeputeerde zelf aanwezig om de mensen aan te horen en te helpen waar dat nodig is.

Het spreekuur is op donderdag tussen twee en vijf uur ‘s middags. Belangstellenden moeten telefonisch of via een e-mail een afspraak maken om naar het spreekuur te komen.

Dat kan via telefoonnummer 7175330 ext. 5369 of e-mail naar; [email protected]

Gedeputeerde Thielman zal ook elke maand de wijken bezoeken om met de inwoners te praten en te ervaren wat de wijkbewoners belangrijk vinden.