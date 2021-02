40 Gedeeld

KRALENDIJK – De afdeling Dialyse van Fundashon Mariadal heeft alle twaalf dialyse apparaten vernieuwd en een extra exemplaar aangeschaft.

Mariadal beschikt nu over dertien nieuwe apparaten. Op de dialyseafdeling zijn tien stations beschikbaar en op de afdeling Special Care nog eens twee in de isolatie box. Één exemplaar is reserve. De oude apparatuur dateerde uit 2012 en 2017 en moest vanwege beëindiging van de levensduur worden vervangen.

Dialyseren op Bonaire is sinds 2012 mogelijk. In de periode daarvoor moesten patiënten drie keer per week naar Curaçao reizen voor behandeling. Elke reis nam gemiddeld twaalf uur in beslag. Dat betekende per patiënt een tijdsbeslag van bijna 2.000 uur per jaar. Met de komst van de dialyseapparaten is de zorg op Bonaire voor de patiënten verbeterd.