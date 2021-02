27 Gedeeld

KRALENDIJK – Vorige week heeft Fundashon Kunuku Kakelvers voorlichting gegeven over het redden van dieren aan kinderen van basisschool “De Pelikaan”.

Het verzoek hiervoor kwam van de school om uit te leggen hoe het er aan toe gaat bij de dierenopvang en waar FKK animal rescue voor staat.

Adoptiehond “Shot” die ook aanwezig was, is geadopteerd door een van de vrijwilligers en heeft een bijzonder verhaal. “Shot” is op 7 feb 2020 opgehaald na een melding over een neergeschoten hond en heeft uiteindelijk door het werk van FKK ook een gouden mandje gevonden.

Ter afsluiting was er een videopresentatie waarmee de leerlingen een compleet beeld kregen van wat er allemaal wordt gedaan binnen FKK en op straat.

” Het is belangrijk om al vroeg voorlichting te geven over het welzijn van dieren en het idee is om dit ook op andere scholen te gaan doen.” Aldus de FKK-medewerker.