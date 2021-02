34 Gedeeld

Gezaghebber Rijna kon, na lange tijd, eindelijk weer een versoepeling van maatrgelen aankondigen.

Kralendijk- Nu het aantal COVID-19 gevallen blijft dalen, kunnen de maatregelen worden aangepast. Dat zei gezaghebber Edison Rijna op donderdagmiddag.

De nieuwe maatregelen gelden van vrijdag 5 februari 2021 tot en met donderdag 18 februari 2021. Horecazaken mogen vanaf vrijdag om 00:00 uur dicht. Casino’s mogen tot 02:00 uur open blijven, waarbij het horecadeel om 00.00 uur sluit. De regels van een maximum van 50% capaciteit en vaste zitplekken blijven van kracht.

Curaçao

Door het stabiel lage aantal besmettingen op Curaçao worden de voorwaarden iets versoepeld om vanuit dat eiland naar Bonaire te reizen. Passagiers uit Bonaire die voor korte duur naar Curaçao gaan en daar maximaal één overnachting hebben, hoeven bij terugkeer geen PCR test meer te doen. Dit geldt ook voor reizigers die vanaf Curaçao voor maximaal 1 overnachting naar Bonaire komen.

Ook zij hoeven bij binnenkomst geen PCR-uitslag te tonen. Ze moeten nog wel de gezondheidsverklaring van de afdeling Publieke Gezondheid invullen. Alle reizigers die van deze regeling gebruik willen maken moeten bij aankomst op Bonaire een retourticket tonen van dezelfde dag of de volgende dag.

Evenementen

Bij professioneel georganiseerde evenementen mag 50% van de capaciteit worden gebruikt met een maximum van 50 deelnemers. Bezoekers moeten zich registreren, het is niet toegestaan om te zingen of te dansen. Mensen met een contactberoep moeten tijdens het werk een mondkapje dragen. In de kerken mogen kerkgangers ingetogen zingen, de ramen van de kerk moeten wel open staan.

Veilige werken

In de praktijk blijkt dat werkplekken een van de meest risicovolle plekken zijn waar mensen met het virus besmet kunnen raken. Daarom is het advies nog steeds om thuis te werken of de werkplek zo in te richten dat de werknemers op veilige afstand van elkaar werken.

Sporten

Bij het sporten binnen mag 50% van de capaciteit worden gebruikt, publiek is niet toegestaan. De aanwezigen moeten zich registreren, een gezondheidscheck doen en na afloop meteen naar huis gaan. Sportactiviteiten buiten zijn toegestaan, daarbij mag 100% van de capaciteit worden benut. Voorwaarde is wel dat volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Voor de rest gelden voor het sporten in de openlucht dezelfde regels als sporten binnen. Het is weer mogelijk om wedstrijden te houden, maar nog zonder publiek.

Direct testen

Het blijft ook in deze fase heel belangrijk om bij klachten je direct te laten testen. Bescherm jezelf en de mensen om je heen. Voor een volledig overzicht van de maatregelen : www.bonairecrisis.com