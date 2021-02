1 Delen

KRALENDIJK – Fundashon Mariadal heeft de bezoekersregeling voor het ziekenhuis en de kraamafdeling kunnen versoepelen vanwege de afname van coronabesmettingen. Beperkt bezoek is weer toegestaan.

Afhankelijk van de COVID-19 situatie op het eiland past Fundashon Mariadal voortdurend de voorzorgsmaatregelen aan. De afdeling Sentebibu (ziekenhuis) en de kraamafdeling kunnen weer beperkt bezoek ontvangen.

Per dag is het bezoek één persoon gedurende maximaal één uur mogelijk. Het bezoekuur is van 12.00 tot 13.00 uur. Bezoekers kunnen in de ochtenduren via telefoonnummer 780 9000 een afspraak maken.