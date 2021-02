3 Gedeeld

Kralendijk – Op woensdag 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Rijksdienst Caribisch Nederland is daarom een voorlichtingscampagne gestart. De campagne richt zich op het stemproces en de maatregelen die worden genomen om iedereen zo veilig mogelijk te laten stemmen in deze ongewone tijd.

De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden die de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen, dus ook de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De leden van de Tweede Kamer hebben als taken de regering te controleren en samen met de regering nieuwe wetten te maken. Zij beslissen over onderwerpen zoals onderwijs, zorg, milieu, economie en meer.

Eens in de 4 jaar vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Inwoners van Caribisch Nederland met de Nederlandse nationaliteit, die 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, mogen naar de stembus. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijk stempas per post.

Door middel van krantadvertenties, radiospots, posters en TV commercials worden inwoners van de eilanden geïnformeerd over de aanstaande verkiezing. Daarnaast wordt Facebook breed ingezet en is algemene informatie te vinden op de campagnewebsite.

RCN voert de voorlichtingscampagne uit in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De openbare lichamen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezing.