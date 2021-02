8 Gedeeld

De prefab blokken worden geplaatst | foto © OLB

Kralendijk- Op Bonaire wordt door het Openbaar Lichaam met tevredenheid gekeken naar de vorderingen met de werkzaamheden aan de Nello Craanepier, in de volksmond bekend staand als de ‘Zuidpier’.

Nadat in november vorig jaar de funderingspalen voor de verlenging van de Zuidpier Nello Craane zijn geplaatst is de volgende fase van dit project gestart. Op de funderingspalen is de geheel geprefabriceerde onderbouw van de pierverlenging geplaatst. Alle betonnen onderdelen zijn in Akkrum, Friesland, gemaakt door de firma Knol die dit project realiseert en die in 2018 ook de renovatie van de Zuidsteiger Nello Craane heeft uitgevoerd.

“Onvoorstelbaar dat deze zware elementen met grote precisie op de funderingspalen zijn geplaatst. Het lijkt wel lego”, was de reactie van Gezaghebber Rijna, die samen met gedeputeerden James Kroon en Hennyson Thielman toekeek bij de plaatsing.