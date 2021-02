4 Gedeeld

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Coördinator ontsmetting en desinfectie

De coördinator ontsmetting en desinfectie maakt deel uit van het Service Center.

Dit ga je doen

Ontwikkelen en implementeren van de cyclus voor kwaliteitsborging van het volledige ontsmetting en desinfectie life-cycle programma van Fundashon Mariadal.

Dit neem je mee

Je bent in het bezit van het diploma HBO-verpleegkunde, aangevuld met specialisme epidemiologie.

Je beschikt over twee jaar algemene ervaring als HBO-verpleegkundige en een jaar specifieke ervaring in de epidemiologie.

Kennis van kwaliteitsmanagement – documentmanagement.

Je beheerst het Engels en Spaans.

In het bezit van rijbewijs B.

Computervaardigheid.

Dit bieden we je

Het betreft een dienstverband van tijdelijk aard voor 6 maanden.

Het is een fulltime functie.

En ook belangrijk

Teamplayer

Initiatiefrijk en creatief

Stressbestendig

Kennis van internationale protocollen voor ontsmetting en desinfectie.

Kennis en ervaring met specifieke schoonmaakwerkzaamheden (bijvoorbeeld Mrsa, Sars, Covid).

Meer Informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kun je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com

Solliciteren

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen wij je uit om vóór 12 februari 2021 je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s te sturen naar: [email protected]