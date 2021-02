6 Gedeeld

Kralendijk – Ka’i Mimina, het externe dagopvang voor ouderen van Fundashon Mariadal is verhuisd. De opvang is nu te vinden in een vleugel binnen Fundashon Mariadal. Oorspronkelijk was deze gehuisvest in Tera Kora.

De tijdelijke verhuizing heeft als voordeel dat de zorghulp eenvoudiger bereikbaar is voor de cliënten van Ka’i Mimina. Zij kunnen tijdelijk terecht in vleugel K die daarvoor, samen met de binnentuin, is aangepast. Deze vleugel heeft een aparte ingang.

Vanwege het coronavirus kunnen de cliënten van Kai Mimina momenteel geen bezoekers ontvangen.