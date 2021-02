19 Gedeeld

Toronto – Per direct stoppen de grote Canadese luchtvaartmaatschappijen hun vluchten naar de Aruba, Bonaire en Curaçao. Ook andere zonbestemmingen in de Cariben en Mexico worden niet meer aangeboden. De regering van premier Trudeau heeft daarom gevraagd, om zo te voorkomen dat Canadezen vanaf hun vakantiebestemming coronamutaties met zich meebrengen.

Het gaat om Air Canada, WestJet, Sunwing en Air Transat. Zij voerden het weekend de laatste vluchten uit. Daarna wordt er niet meer gevlogen, behalve voor repatriëringsdoeleinden. De vluchten worden voor een periode van zeker drie maanden gestaakt.

Aruba, Bonaire en Curaçao zijn normaal zeer populair onder Canadese toeristen, met name in de winter, maar vanwege de coronacrisis was dat al een stuk minder geworden. Air Canada en WestJet zouden de komende maanden gezamenlijk maar een handjevol vluchten per week uitvoeren.

Strengere reisrestricties

De Canadese regering komt met nog meer reisrestricties, zo kondigde premier Trudeau vrijdag aan. Terugkerende reizigers moeten nu behalve vóór vertrek ook na aankomst getest worden en de uitslag verplicht afwachten in een door de overheid aangewezen quarantainehotel. Dat kan tot wel drie dagen duren en moet op eigen kosten (volgens Trudeau zo’n 2000 Canadese dollar).

Wie negatief test, moet vervolgens nog twee weken in thuisquarantaine. Wie positief test, moet in het quarantainehotel blijven.

WestJet zou vanaf 6 februari aanstaande een wekelijkse verbinding hebben tussen Toronto (Canada) en Bonaire.

Bron: luchtvaartnieuws.nl