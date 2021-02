1 Delen

Kralendijk – Aanstaande donderdag 4 februari is het ‘World Cancer Day.’ Stichting Prinses Wilhelmina Fonds op Bonaire organiseert op deze dag een drive thru om aandacht te geven voor kankerpatiënten op het eiland.

De slogan voor dit jaar is “I am and I Will”. De drive thru vindt plaats op het parkeerterrein van Kooyman waar de mogelijkheid wordt gegeven om een kaars te zetten. In dit geval een kaars die op batterijen werkt. Er is gekozen voor een kaars op batterijen vanwege de harde wind.

Het plaatsen van een kaars kan tussen 19.00 en 21.00 uur. Het is mogelijk om een kaars te kopen voor 1 dollar bij leden van Prinses Wilhelmina Fonds Bonaire.

Sinds het jaar 2000 organiseert UICC, Union for International Cancer Control, op 4 februari de Werelddag tegen Kanker. Doel van deze dag is om mensen wereldwijd bewust te maken over kanker.

Elk jaar, komen op deze dag mensen over de hele wereld samen, om op een positieve manier de uitdaging aan te gaan om kanker zoveel mogelijk bespreekbaar te maken. Deze dag dient ook als een herinnering dat iedereen kan bijdragen om de impact van kanker in de wereld te verminderen.

Na deze activiteit zal Prinses Wilhelmina Fonds Bonaire in de maand februari verder gaan met bewustmaking over kanker. Dit zal worden gedaan door Sinto, de karikatuur die vragen stelt, conversaties voert, informatie geeft over kanker.