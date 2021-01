3 Gedeeld

Kralendijk – Per 27 januari 2021 vervult Wouter Zitter de functie van Interim Algemeen Commandant van het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN).

Zijn voorganger, Interim Algemeen Commandant Albert Gieling, heeft eind vorig jaar afscheid genomen van het BKCN omdat zijn vastgestelde termijn verstreek.

Wouter Zitter (60) is afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij heeft ruime ervaring binnen de brandweerorganisatie en de veiligheidssector. Zitter is bekend bij BKCN. In 2011 had hij eerder de algemene leiding over het korps als de eerste Algemeen Commandant van BKCN.

De werving voor een Algemeen Commandant voor de langere termijn heeft nog niet tot een aanstelling geleid. Zitter zal in de komende periode van werving van een nieuwe Algemeen Commandant tot eind juli 2021 de functie van Interim Algemeen Commandant vervullen.