Houten – De grootste duikbeurs van Nederland wordt dit jaar virtueel gehouden. Het toeristenbureau en alle grote duikscholen van Bonaire zullen aanwezig zijn. De virtuele editie van Duikvaker is op 6 en 7 februari.

De virtuele beurs is dit jaar voor iedereen gratis online te bezoeken. Duikvaker is al jaren een belangrijk moment voor de duikprofessionals om in contact te komen met mensen die Bonaire kennen als duikbestemming.

Voor de duiker, freediver en snorkelaar zijn er op Duikvaker VirtualXpo presentaties live te volgen. Er is informatie over duik-, freedive- en snorkelmaterialen, duikvakanties en opleidingen.

Vele reisorganisaties en duikscholen geven advies over waar en wanneer je kan duiken. Bij diverse duikwinkels kan je duikmaterialen kopen.

De duikscholen op Bonaire zijn positief dat het duiktoerisme naar het eiland snel weer op gang kan komen.