Hospice Kas Flamboyan is een low-care hospice, een bijna-thuis-huis waar men terminale zorg levert aan maximaal 4 bewoners. De wensen van de bewoners en hun naasten staan daarin centraal. De bewoners ontvangen liefdevolle zorg, waarin alle lichamelijke, relationele, emotionele en levensbeschouwelijke aspecten worden geïntegreerd en gerespecteerd.

De Coördinator werkt daarbij nauw samen met een collega Coördinator, vrijwilligers van het hospice, de thuiszorg, de huisartsen, de HAP en onder andere de oncologische afdeling van Fundashon Mariadal. Daarnaast biedt Kas Flamboyan ook de mogelijkheid voor opname voor respijtzorg voor drie weken. Dat is vervangende mantelzorg zodat de mantelzorger even op adem kan komen.

Het hospice wordt beheerd door de Stichting Hospice Bonaire en kent twee Coördinatoren, die samen het management vormen. Verder werken er zo’n veertig tot vijftig vrijwilligers.

Als Coördinator binnen Kas Flamboyan verricht je in onderlinge afstemming met je collega coördinator, de volgende werkzaamheden:

Begeleiden van terminale bewoners en hun naasten vanuit een actieve en integrale benadering.

Het uitvoeren van de integrale zorg in samenwerking met de medewerkers en de vrijwilligers van het hospice.

Het zelfstandig overleggen en samenwerken met de huisartsen en de specialisten op Bonaire.

Je vertegenwoordigt het hospice in contacten met externe partijen, zoals, het ministerie van VWS in NL, de zorgverzekeraar ZJCN, zorginstellingen als het ziekenhuis Fundashon Mariadal en Kas Di Kuido, belangenorganisaties als NGO, Inspectie voor de Volksgezondheid en andere organisaties voor zover voor de dienstverlening van het hospice relevant.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de exploitatiebegroting, investeringsbegroting, jaarrekening en jaarverslag.

Je bent verantwoordelijk voor de financiële administratie en budgetbeheer in contact met de accountant.

Voor deze functie staan de volgende functie-eisen centraal:

Hoofdtaak is coördineren van de dagelijkse gang van zaken.

Kennis van palliatieve zorg is een pré.

Een stevige persoonlijkheid en beschikken over een grote mate van zelfstandigheid.

Initiatiefrijk, doortastend, proactief, stressbestendig, creatief en goed kunnen samenwerken.

Sociaal sterk en communicatief vaardig.

Kennis van werken met Windows en kennis van Nederlands in woord en geschrift is een pré.

Flexibiliteit van uren.

Wij bieden

Zelfstandigheid

Prettig werksfeer

Groei in palliatieve kennis

Een goede salariëring

Solliciteren

Sollicitatiebrieven met CV kunt u tot 16 februari 2021 richten aan Tanja Kokelkoren. De gesprekken vinden plaats in de week van 22 februari 2021.



Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geraakt en voldoe jij aan bovenstaande functie- eisen? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren per e-mail: [email protected]. Voor meer informatie kunt u bellen naar Tanja Kokelkoren +599 7852245 of zie www.kas-flamboyan.com.