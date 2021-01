6 Gedeeld

Kralendijk – De verdachte die tijdens de feestdagen een verjaardagsfeest organiseerde waar vermoedelijk meerdere mensen besmet werden met COVID-19 is voorlopig in vrijheid gesteld. Dit laat het Openbaar Ministerie weten.

De man blijft ervan verdacht dat hij met het organiseren van dit feest bewust de feestgangers in gevaar heeft gebracht. Het strafrechtelijk onderzoek naar de gebeurtenissen op het feest is nog in volle gang. Er wordt volgens het OM op het eiland nog veel over gesproken.

Het Openbaar Ministerie wil met dit onderzoek benadrukken dat niemand de covid-maatregelen van de gezaghebber naar eigen inzicht mag én kan invullen.