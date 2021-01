52 Gedeeld

Kralendijk – Bonaire telt 18 actieve gevallen van Covid-19 op 28 januari 2021. Onder de 30 testresultaten die binnen zijn gekomen, is er geen één positief geval van Covid-19 ontdekt.

Het aantal personen in quarantaine, is gezakt van 51 naar 43. Nog 8 personen zijn hersteld en 1 persoon is uit het ziekenhuis. Er zijn nu nog 3 ziekenhuisopnames door Covid-19, 2 personen krijgen intensieve zorg.