Kralendijk – Eddy Thielman heeft de ‘Diplome d’honneur’ ontvangen van de Wereld Douane Organisatie.

Ieder jaar reikt deze organisatie op de Internationale Douane Dag aan een aantal mensen die de Douane op een bijzondere manier vertegenwoordigen een certificaat van waardering uit.

Eddy Thielman is in 1988 in dienst getreden bij de Douane Nederlandse Antillen. Na 10-10-10 is hij in dienst gekomen van de Belastingdienst Caribisch Nederland en sindsdien is Thielman het gezicht van de Douane van Caribisch Nederland. Thielman is dé vakspecialist op het gebied van de Douane wetgeving.

Vanaf 1988 tot heden heeft Thielman verschillende functies bekleed binnen de Douane organisatie. Zo was hij hoofd van de Post Douane Bonaire, Management lid Douane Nederlandse Antillen, Teamleider Douane Fysiek toezicht en Teamleider Douane BES. Daarnaast was hij ook heel actief als handhavingsfunctionaris voor de Douane BES.

Vanaf 2016 is Thielman werkzaam als coördinator vaktechniek en inlichtingen bij het team Klantbehandeling van Douane Caribisch Nederland. Als lid van het Implementatieteam/Projectgroep Baselines Grensveiligheid (Curaçao, BES, AUA en SXM) levert hij een belangrijke bijdrage aan de samenwerking en informatie-uitwisseling binnen het Koninkrijk.