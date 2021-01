Delta Security Bonaire is dealer en gecertificeerd installateur van het draadloze Ajax Alarm systeem

Ajax Systems creëert oplossingen die toonaangevend zijn op het gebied van beveiliging. Ajax-componenten werken onder de meest extreme omstandigheden, altijd klaar om u te beschermen. De onderdelen van het alarm systeem zijn qua design prachtig strak en is uitgeroepen tot “intruder product of the year 2020”.

Delta helpt u graag bij het maken van een beveiligingsplan voor uw huis of bedrijf en installeert de Ajax systemen gratis.

Voor meer informatie bel: +599 717 1877 of email naar [email protected]

Bekijk de video en overtuig u zelf!