De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen per dag, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Bonaire

Onder de 25 testresultaten die op Bonaire zijn binnengekomen, zijn 2 nieuwe positieve gevallen van Covid-19 ontdekt.

Er zijn 4 ziekenhuisopnames door Covid-19, twee personen krijgen intensieve zorg. Eén persoon is weer hersteld.

Bonaire telt 26 actieve gevallen van Covid-19 op 27 januari 2021.

Aruba

Op Aruba zijn gisteren 730 mensen getest, waarvan 223 ingezetenen van het eiland. Er werden 26 nieuwe besmettingen geconstateerd, waaronder bij twee toeristen.

Hiermee komt de lokale besmettingsgraad op 11 procent.

In het ziekenhuis op Aruba liggen nu 19 patiënten met Covid-19. Tien van hen liggen op de intensive care.

Op dit moment heeft Aruba 362 actieve gevallen van Covid-19.

Curaçao

Op Curaçao zijn gisteren tien mensen positief getest op een totaal van 178 afgenomen coronatesten. De testratio komt daarmee op 5,6 procent.

Eén patiënt is ontslagen uit het ziekenhuis. Daar liggen nu vijf coronapatiënten, van wie drie op de intensive care. Vier mensen mochten uit hun thuisisolatie omdat ze hersteld zijn.

Het aantal actieve cases op Curaçao stijgt daardoor met zes en is nu 96.