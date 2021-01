Kralendijk – De Dag van de Privacy herdenkt de dag van 28 januari 1981, waarop het Dataprotectieverdrag werd ondertekend.

Vanaf 2007 heeft de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie de Dag van de Privacy in het leven geroepen. Sinds de ondertekening van het verdrag heeft de burger recht op inzage, recht op correctie en verwijdering en dienen organisaties op de juiste wijze met de registratie van persoonsgegevens om te gaan.

Als burgers bij een organisatie een verzoek indienen voor inzage in hun persoonsgegevens, kunnen zij meer controleren dan alleen de juistheid van de gegevens. Zij kunnen onder meer ook nagaan voor welk doel de gegevens worden gebruikt en ook hoe gegevens worden verzameld.

Caribisch Nederland

In Caribisch Nederland is de Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens (CPB BES) actief. Dit onafhankelijke orgaan houdt toezicht op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. CBP BES is sinds 2014 van start gegaan op de eilanden. De eerste jaren lag de focus op het geven van voorlichting en het stimuleren van bewustwording rondom persoonsgegevens. De CBP BES heeft zich onder meer als taak gesteld om organisaties te informeren over de kaders van de wet. Uiteindelijk is de organisatie verantwoordelijk voor de wijze van verwerking.

Dit jaar richt CPB BES haar pijlers onder andere op de toezicht en handhaving op het inzagerecht, de verwerking van medische gegevens, en de verwerking van sedulagegevens. Daarnaast blijft voorlichting ook één van de taken. “We willen juist in tijden van de Corona-pandemie aandacht blijven geven aan de rechtmatige verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens”, aldus de voorzitter van de CBP BES, Dhr. Glenn Thodé.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan men terecht op de website van www.cbpbes.com . Ook kunnen burgers contact opnemen via [email protected], of door het secretariaat te bellen op nummer +599 715 9114.