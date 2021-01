Kralendijk- Adviesbureau Linkels & Partners voert in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) een onderzoek uit naar de vaccinatiebereidheid op het eiland.

Een online enquête wordt gecombineerd met de afname van zogenaamde face-to-face interviews.

De enquête is beschikbaar in drie talen: Nederlands, Engels en Papiaments. De enquête, die uit 9 vragen bestaat, onderzoekt hoeveel mensen bereid zijn zich te laten vaccineren, wat eventuele zorgen zijn die leven onder de bevolking over het vaccineren en hoe men graag nadere informatie wil ontvangen.

De online enquête is in te vullen in minder dan 5 minuten tijd. U vindt de enquête door te klikken op deze link: https://www.research.net/r/Covid-19VaccinBonaire

U kunt ook de volgende QR code scannen:

