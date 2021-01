55 Gedeeld

Foto – Diego Camejo

Kralendijk – In een nieuwe studie hebben onderzoekers van het non-profit onderzoeksinstituut Beneath the Waves alarmerende hoge niveaus van 12 zware metalen, waaronder kwik, in de spierweefsels van grote rif- en tijgerhaaien in de Bahama’s gevonden.

Dit staat te lezen in Scientific Reports. Consumptie van haaien rondom Bonaire, Saba, St. Eustatius en Sint Maarten is verboden maar komt nog steeds voor in het Caribisch gebied.

Tijdens deze studie, werd het spierweefsel van 36 individuele haaien van zes soorten onderzocht. Het onderzoek rapporteerde voor de eerste keer metaalconcentraties in haaien rondom de Bahama’s, een relatief ongerept marien ecosysteem waar haaien leven in een groot beschermd marien gebied. Haaien worden op de Bahama’s niet vaak door mensen gegeten.

Hoewel de effecten op de gezondheid van haaien onbekend blijven, werd vastgesteld dat de concentraties van metalen die in de studie werden gevonden, de niveaus overschrijden die als giftig voor menselijke consumptie worden beschouwd.

Uit de studie bleek ook dat rifhaaien, de meer voorkomende soorten, hogere kwikwaarden hadden dan tijgerhaaien, en dat het kwikgehalte van rifhaaien toenam naarmate ze ouder werden en groter werden.

“Dit werk benadrukt de voordelen van het haaienreservaat in de Bahama’s voor het uitvoeren van belangrijke basisonderzoeken naar de gezondheid van onze mariene rijkdommen“, zegt Eric Carey, uitvoerend directeur van Bahamas National Trust. “Het benadrukt ook de noodzaak van aanhoudende inspanningen voor het behoud van haaien op regionaal niveau, die belangrijk zijn voor de Bahamaanse economie en de gezondheid van het rif“, voegde hij eraan toe.

“Haaienvisserij komt niet veel voor in het grootste deel van de Caribische regio, maar het eten van haaien kan cultureel belangrijk zijn voor sommige landen“, zegt co-auteur Dr. Austin Gallagher, Chief Scientist bij Beneath the Waves en mede-oprichter van The Caribbean. “Maar met een sterke vraag naar haaienproducten over de hele wereld, is dit een belangrijk bewijs om mensen ervan te weerhouden haaien te eten“, voegt hij eraan toe.