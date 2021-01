Kralendijk – Afgelopen donderdag assisteerde een schip van Rederij Spliethoff, de “Eurogracht”, met het plaatsen van onderdelen voor de verlenging van de zuidpier.

Dit schip heeft kranen aan boord waardoor het klusje snel was geklaard. Deze maand is het 2 jaar geleden dat Rederij Spliethoff maandelijks een directe verbinding heeft met Bonaire en een samenwerking is aangegaan met Rocargo Services. Het bedrijf bestaat deze maand tevens 100 jaar.