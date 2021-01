15 Gedeeld

Foto – Openbaar Ministerie BES

Ton Maan wordt de nieuwe procureur-generaal van het Openbaar Ministerie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De Rijksministerraad heeft op voordracht van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, mede namens zijn ambtgenoten van Curaçao en Sint Maarten, besloten hem voor te dragen voor benoeming per 1 april 2021.

Maan werkt sinds 1989 voor het Openbaar Ministerie in Nederland en was tussen 2015 en 2018 Hoofdofficier van Justitie van het parket Sint Maarten. Op dit moment is hij werkzaam voor het Functioneel Parket in Amsterdam en daarvoor was hij van 2018 tot in 2020 als senior Officier van Justitie teamleider in de aanpak van ondermijnende criminaliteit bij het Arrondissementsparket Amsterdam.

Maan volgt Roger Bos op van wie de termijn als procureur-generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van de BES-eilanden is verlopen na een periode van herbenoeming.