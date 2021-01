4 Gedeeld

Kralendijk – Afgelopen weekend heeft Politiekorps Caribisch Nederland diverse mensen aangehouden en zijn er wederom controles uitgevoerd bij horeca bedrijven.

In de ochtenduren van zaterdag 23 januari werd een vrouw met initialen E.C.P van 29 jaar aangehouden in verband met vernieling en mishandeling. Iets later op zaterdag 23 januari werd een vrouw met initialen C.R.T. van 35 jaar aangehouden wegens bedreiging met een wapen.

In de ochtenduren op zondag 24 januari werd een man met initialen R.L.M. van 31 jaar aangehouden op de Kaya Korona wegens inbraak en diefstal.

Man aangehouden voor bedreiging met vuurwapen

In de vroege avonduren op zondag 24 januari, kreeg de politie melding dat er iemand met de dood werd bedreigd. Een dienstdoende patrouille ging meteen ter plekke bij een woning aan de Kaminda Djabou.

Bij aankomst van de patrouille was de verdachte al weg waarop een zoektocht naar de verdachte volgde. Hij werd op de parkeerplaats van een bouwwinkel aan de Kaya Korona aangetroffen en aangehouden voor bedreiging en het overtreden van de vuurwapenwet BES.

Het betreft een man met initialen R.F.S.B. van 21 jaar. Het vuurwapen en de auto van de verdachte werden in beslag genomen. De zaak wordt onderzocht.

Controles noodverordening

Afgelopen weekend zijn er ook diverse controles op naleving van de noodverordening uitgevoerd bij horeca bedrijven. Twee locaties kregen een waarschuwing.

Bij een woning werden de bewoners gewaarschuwd en mensen naar huis gestuurd.