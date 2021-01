Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Een huis kopen op Bonaire?” laten wij makelaars op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde link kun je direct contact opnemen met de makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging. Zo hopen we dat ook jij een eigen plekje onder de zon vindt op Bonaire.

Huis van de maand januari bij Qvillas

Kaya International 90

Villa Shanna ligt aan het water in de buurt van Flamingo Airport op een kleinschalig en luxe resort.

Geen kosten werden gespaard bij het bouwen van de villa’s op dit kleine resort en dat kun je zien! De villa ademt comfort en luxe. Dit in combinatie met het sprookjesachtige uitzicht, een veranda die over de gehele lengte van het huis loopt, een privézwembad en een eigen aanlegsteiger maken het gemakkelijk om verliefd te worden op de plaats.

Villa Shanna heeft drie slaapkamers en twee badkamers. De hoofdslaapkamer heeft een en-suite badkamer met douche en een apart toilet. De andere slaapkamers delen een badkamer en toilet. De volledig ingerichte moderne keuken bevindt zich naast de woonkamer. Een zwevende loft voegt een speelse toets toe. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Kaya Gob. N. Debrot unit 9

Tel: +599 7170881

E-mail: [email protected]qvillas.com

Website: www.qvillas.com

Facebook: Qvillasbonaire

Huis van de maand januari bij Sunbelt Realty

Kaya Safir 13

Unieke villa met gastenverblijf, adembenemend uitzicht, zwembad en B&B mogelijkheden. Deze unieke villa is schitterend gelegen in de groene heuvels van Santa Barbara, met spectaculair uitzicht op een groenstrook, het eiland en de Caribische zee.

De villa zelf bestaat uit 2 geschakelde woningen, gelegen op een riante kavel waar verblijfsrecreatie is toegestaan. Een vrijstaand gastenverblijf, bestaande uit 2 slaapkamers en 1 badkamer, aan de dalkant van de kavel maakt het geheel compleet.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty:

Kaya Grandi 41 Telefoon :

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Facebook : Sunbelt Bonaire

Huis van de maand januari bij Bona Bista

Deze “Luxury Smart Homes” zijn de meest innovatieve en duurzame woningen die ooit gebouwd zijn op Bonaire! Dit project maakt het mogelijk dat de koper van deze luxury smart homes een eigen ontwerp kan kiezen voor de villa.

Ben je nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden? Bij Pure36 kunt u deelnemen in een innoverend woon en leef concept, gebaseerd duurzaamheid en de volgende smart technologieën: – Solar battery powered – Solar water heating – Regenwater opvang – Grijswater hergebruik – Eetbare tuinen

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met Bona Bista Bonaire:

Bona Bista #1

Telefoon : +599 700 2950

E-mail : [email protected]

Website :www.bonabistabonaire.nl

Facebook : Bona Bista Bonaire

Huis van de maand januari bij Harbourtown Real Estate

Kaya Safiro 1

Villa met spectaculair uitzicht in Santa Barbara

Deze compacte villa uit 2000 heeft op de begane grond een gezellige en brede woonkamer met open keuken, twee ruime slaapkamers met ieder een eigen badkamer. De keuken met inbouwapparatuur is bij de bar middels een electrisch rolluik verbonden met de porch. Vanaf hier heeft u een adembenemend uitzicht over de oceaan, Klein Bonaire en Kralendijk.

Vanaf de porch brengt een vaste trap u naar de inpandige garage met meidenslaapkamer en bergruimte. Deze goed onderhouden woning staat op een kavel eigendomsgrond van 1.037 m2 en is omringd met een mooie tropische tuin. Daarnaast heeft de woning het vruchtgebruik van een andere kavel die is ingesloten tussen de Kaya Safiro en de Kaya Topaz. De tuin oogt dus behoorlijk groter. De rustige woonwijk Santa Barbara ligt op 8 minuten rij afstand van het centrum, boven op ‘de berg’. Het huis is goed op de wind gebouw en is te aanvaarden in overleg.

Uitgebreide informatie vindt u op: https://www.harbourtownbonaire.nl/property-directory/kaya-safiro-1

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Kaya L.D. Gerharts 20

Telefoon : +599 717 5539

E-mail : [email protected]harbourtownbonaire.com

Website : www.harbourtownbonaire.nl

Facebook : Harbourtown Real Estate

Huis van de maand januari bij Bonaire Realty

Lagoen Hill 40

Leuke woning met privé zwembad gelegen in de rustige omgeving van Lagoen Hill. Deze woning heeft 2 slaapkamers met elk een eigen badkamer.

Een open woonkamer met open keuken en extra berging voor wasmachine en voorraad, leidt naar de veranda en biedt een schitterend uitzicht op het privé zwembad en de tuin.

Het huis is omgeven door een weelderige groene volgroeide tuin. In de tuin bevindt zich ook een leuk en gezellig prieel, dit biedt een geweldig uitzicht en geeft je een echt Caribisch gevoel.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Facebook : Bonaire Realty

Huis van de maand januari bij RE/MAX Paradise Homes

Kaya Finlandia 3

Boutique Hotel Sonrisa is gelegen op een zeer gewilde locatie slechts een paar minuten lopen van de zee/Cha Cha Cha strand en op 10 minuten lopen van het centrum van Kralendijk.

Het hotel beschikt over twee ruime appartementen en acht hotelkamers, allemaal smaakvol ingericht en verdeeld over twee verdiepingen. Een sprankelend zoutwaterzwembad en een ruime palapa verankeren het pand en bieden gasten een geweldige leefruimte buiten.

Dit is uw kans om een ​​bestaand hotel te kopen met ruimte om uit te breiden (het naast gelegen perceel zit in de verkoop inbegrepen). Volgens het huidige bestemmingsplan van Bonaire zijn ook een restaurant en winkels op de begane grond van de toekomstige uitbreiding mogelijk, waardoor dit een zeer veelzijdige investering is.

Bekijk hier de Virtuele 3D-rondleiding van het hotel: Begane grond https://tinyurl.com/yxtsrjfe

Bovenste verdieping https://tinyurl.com/yxlpc6bp

Verkoopprijs: $ 1.570.000 USD K.K.

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Facebook : REMAX Bonaire

Huis van de maand januari bij Sotheby’s

Blue Water Residence #6

Dit luxe appartement op de bovenste verdieping kijkt uit op de prachtige Caribische zee van Bonaire en over Klein Bonaire.

Blue Water Residence is een appartement van topkwaliteit. Het hele gebouw bestaat slechts uit 6 grote appartementen (ongeveer 250 m2; 2725 ft 2) en woonruimte voor de manager ter plaatse.

Deze prachtige woning bestaat uit 2 grote slaapkamers, 1 bibliotheek / kantoorruimte, 2 badkamers, een woon / eetkamer met een open luxe ingerichte keuken.

Op de begane grond bevindt zich een gemeenschappelijke overdekte parkeergarage.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sotheby’s:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 780 1810

E-mail : [email protected]

Website : www.sir-abcislands.com

Facebook : Sotheby’s Realty Bonaire

Huis van de maand januari bij Caribbean Homes

Sabadeco Crown Shores 69

Shores 69 is een royale, onder architectuur vormgegeven villa op loopafstand van de zee. De perfecte combinatie van de lay-out, het luxe interieur en de omliggende natuur maken dit een topvilla.

De villa heeft drie grote slaapkamers hebben allen een eigen badkamer (en suite), de hoofdslaapkamer heeft bovendien een walk-in-closet en toegang tot het zonneterras. De grote woonkamer bestaat uit een brede, achtzijdige ruimte met grote ramen en glazen deuren. Hier is ook de keuken, aan de linkerkant. Op het terras is er voldoende plaats voor zonnebaden, voor een eethoek en er bevindt zich een zwembad dat helemaal privé ligt.

Als u een verdieping hoger gaat, komt u in een nog grotere woonruimte waar u geniet van een prachtig panoramisch uitzicht op de ongerepte natuur en de azuurblauwe Caribische zee.



Investeringskans: Het naastgelegen perceel á 3.600m², van dezelfde eigenaar, is eveneens te koop met bouwvergunning.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Facebook : Caribbean Homes & Yachts

Huis van de maand januari bij Caribbean Vista Blue

Courtyard Village K-4

Omgeven door een fraai aangelegde tropische tuin met veel privacy, ligt deze prachtige bungalow met nummer K-4. Te bereiken via de hoofdingang/toegangspoort van Courtyard Village Bonaire.

De woning is door een lokale architect ontworpen, uitgevoerd in een fraaie bouwstijl en bestaat uit een woonkamer met open keuken en bijkeuken, 2 slaapkamers (met inbouwkasten), 2 complete badkamers, en openslaande deuren naar de royale porch.

In de gehele woning zijn de hoge plafonds zichtbaar gebleven, wat een heerlijk effect van de binnenruimte geeft. Buiten is het dak afgewerkt met verholen goten en dakpannen. Ook is er een carport op de kavel aanwezig, wat parkeren op eigen terrein mogelijk maakt.

De woning ligt op loopafstand van de boulevard, strand, winkels en restaurants en in de directe omgeving zijn supermarkten, auto-, scooter- en fietsverhuur, duikscholen en banken etc. te vinden.

Het gehele plan bestaat uit 44 appartementen en een aantal villa’s (waarvan er nog enkele in aanbouw zijn). Het is mogelijk om de woning permanent te bewonen en/of longterm te verhuren, waarbij het ook mogelijk is om gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten, zoals gebruik van het zwembad. Daarnaast is ook korte termijn verhuur toegestaan; in samenwerking met Bonaire Paradise, die met een receptie op het terrein aanwezig is.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanvistablue.com

Facebook : Caribbean Vista Blue

