Kralendijk – KPCN heeft in de afgelopen dagen wederom op verschillende locaties gecontroleerd op het naleven van de Wegenverkeersverordening.

Hierbij werden processen verbaal uitgeschreven voor het rijden zonder veiligheidsgordel, zonder kentekenplaat of zonder rijbewijs, het niet dragen van een helm, het rijden in een richting die als verboden staat aangegeven, het rijden met een telefoon in de hand, het niet gebruiken van de richtingaanwijzer en voor het rijden zonder verzekeringsbewijs.

Politie zal de komende periode regelmatig controles houden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als men zich niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan riskeer je een bekeuring variërend tussen de $30 en $225.