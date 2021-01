KLM op Bonaire | Foto Inge Poorthuis

Schiphol – KLM topman Pieter Elbers is vandaag in overleg met het RIVM over een alternatief voor de sneltest voor het vliegend personeel. KLM zoekt naar een alternatief dat werkbaar is voor de luchtvaartmaatschappij voor de sneltest.

KLM kan een aantal verre vluchten vanaf zaterdag mogelijk niet meer uitvoeren, als dan de aangescherpte testplicht van het kabinet ingaat. De luchtvaartmaatschappij onthoudt zich van commentaar. Dit schrijft de Telegraaf vandaag.

Het lijkt erop dat KLM wel op de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao zal blijven vliegen maar een bevestiging vanuit Schiphol is er nog niet.