Kralendijk – Het is half bewolkt en het blijft zo goed als droog. De verwachte minimum temperatuur zal rond de 25 graden Celsius zijn en de maximum temperatuur zal rond de 30 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit het oosten komen en zal matig tot krachtig zijn (13-18 knopen met uitschieters tot 20 knopen). De wind zal in de loop van de dag toenemen.



Weeroverzicht voor het weekend: Het weerbeeld blijft in het weekend onveranderd. Het blijft half bewolkt tot zelfs merendeels zonnig en zo goed als droog. De maximum in het weekend zal rond de 30 graden zijn, in de nacht wordt het minimaal rond de 25 graden, en de wind zal ietsjes verder toenemen en matig tot hard zijn vanuit het oosten. Het wordt een mooi weekend.

