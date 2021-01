De crew hoeft bij vertrek van Bonaire geen antigeentest te doen | Foto Inge Poorthuis

Kralendijk – De verplichte sneltest die Nederland instelt voor vertrek naar Amsterdam geldt niet voor de zes eilanden in het Koninkrijk. Ook een PCR-test is niet nodig. Voor Nederland zijn de eilanden een laag risicogebied.

KLM en TUI blijven daarom gewoon vliegen op de eilanden . Het Nederlandse vliegverbod voor reizigers uit Zuid-Amerika geldt wel voor Bonaire. Die maatregel gaat zaterdag in en geldt voorlopig voor een maand. Medische vluchten zijn uitgezonderd. Tussen de voormalig Antilliaanse eilanden kan er wel gewoon gevlogen worden.

Nadat Nederland het vliegverbod aankondigde, maakte de KLM in de media bekend dat de maatschappij vanaf 23 januari 2021 geen intercontinentale vluchten meer uitvoert. Volgens de KLM is het onmogelijk om bij deze vluchten het vliegpersoneel bij terugkeer de antigeentest te laten doen. Maar het personeel van de maatschappij hoeft bij terugkeer naar Nederland geen antigeentest te doen omdat Bonaire een laag risicoland is.

De landen waarvoor het vliegverbod geldt zijn: Verenigd Koninkrijk, Kaapverdië, Zuid-Afrika, Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname. Uruguay en Venezuela.